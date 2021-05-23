РИАМО - 23 мая. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что в стране вакцинация от коронавируса является добровольной, а обязательной она может стать при повышенной общественной опасности. Об этом сообщает Nation News.

19 мая Медведев сообщил, что вакцинация от коронавируса может стать обязательной для защиты большей части населения россиян от инфекции.

Сейчас он пояснил на своей странице в Facebook, что единственной причиной, при которой может быть введена принудительная вакцинация, является ситуация повышенной общественной опасности.

Кроме того, Медведев напомнил, что в советское время прививки от некоторых инфекций ставили в обязательном порядке. Так удавалось локализовать опасные заболевания.

В настоящее время в России поменялись правовые подходы, а необходимость прививки определяется природой каждого вируса и тяжестью течения болезни, отметил зампредседателя Совбеза РФ.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России зимой этого года. Она носит исключительно добровольный характер.

Прививку от Covid-19 можно сделать бесплатно. Противопоказаний у вакцин практически нет.

В России с начала пандемии зафиксировано 5 001 505 случаев коронавируса, скончались 118 482 человека, выздоровели 4 617 762 пациента.

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