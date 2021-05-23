РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 мая. Сеянцы сосны на площади 3,5 га посадят в рамках акции «Удивительный лес» в городском округе Красногорск в воскресенье, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Акция стартовала в поселке Нахабино. В ней принимают участие известные актеры, учредители благотворительного фонда «Я есть!» Ксения Алферова и Егор Бероев, председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир, представители главы администрации округа, подопечные фонда, жители Красногорска.

«Мы сажаем «Удивительный лес» уже семь лет, и я уверена, что сегодня здесь много тех, кто все эти семь лет с нами. Здесь царит особая атмосфера и особая энергия», - сказала Алферова.

Она подчеркнула, что администрация городского округа активно помогает фонду в организации мероприятия. В 2019 году «Удивительный лес» также сажали на территории Красногорска.

«Наша акция приобретает всероссийский размах. В этом году мы сажали лес в Ростовской области, вчера мы сажали лес в Костромской области, и ребята передали эстафету вам», - добавил Бероев.

Он отметил, что главное отличие акции «Удивительной лес» от прочих акций по посадке деревьев в том, что в ней наравне принимают участие и особенные, и обычные люди.

«Здоровое общество интегрирует внутри себя разных людей. Мы стараемся объединяться вокруг каких-то хороших добрых дел», - подчеркнул Бероев.

По словам участника акции, бронзового призера чемпионата мира и двукратного чемпиона России по шоссейному велоспорту Михаила Судибье, активисты фонда - это большая дружная семья.

«Мне нравится помогать лесу, чтобы была чистая экология. Нужно, чтобы люди понимали, что лес нельзя засорять, сжигать», - сказал Судибье.

Как правильно сажать сеянцы сосны участникам акции рассказал и показал врио гендиректора ГАУ МО «Цетрлесхоз» Сергей Штрахов.

«Сегодня сажаем сеянцы-двухлетки сосны, выращенные в питомниках Подмосковья. Общая площадь вырубки 8,6 га, сегодня мы сажаем на площади 3,5 га. Часть площади была засажена на прошлых выходных», - сказал Штрахов.

Для участников акции организовали мастер-классы, подготовили интерактивную программу. На площадке в большом казане готовят плов и работает полевая кухня.