РИАМО - 23 мая. На Лесной улице в Москве открылась первая временная велополоса длиной 1,1 км, она обозначена оранжевой краской, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Новые велополосы также появятся в районах Академический, Люблино, Марьино, Отрадный и Строгино.

Полосы обозначат оранжевой краской и отделят сплошной линией от дороги, а на тротуарах установят специальные знаки.

В 2020 году число велосипедистов на Лесной улице выросло на 57%. А всего временными велополосами воспользовались 300 тыс. раз.

Велосипедистам напомнили об аккуратном вождении и соблюдении ПДД.