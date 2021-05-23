РИАМО - 23 мая. В сентябре этого года ученики и преподаватели хоровой школы «Весна» им. А.С. Пономарева смогут начать учебный год в обновленном здании, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Специалисты провели большой объем работ во время реставрации. Были отремонтированы фасады, заменены окна и двери, инженерные коммуникации технологическое оборудование. Кроме того, была сделана частичная перепланировка.

«Здание, в котором мы сейчас располагаемся, — бывшая типовая школа. В ней просторные кабинеты и рекреации, много пространства. Но нам всегда не хватало кабинетов. Во время ремонта удалось разделить пополам четыре класса. И в будущем учебном году мы планируем увеличить количество бюджетных мест — сможем принять на 15 человек больше», - сказала художественный руководитель «Весны» Надежда Аверина.

В школу были закуплены новые инструменты, световое оборудование и видеопроекторы.​