РИАМО - 23 мая. Благоустройство началось у станции столичной подземки «Бутырская», там планируют создать новую прогулочную зону, парковку, высадить клумбы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«В этом году пройдут работы по благоустройству территорий около 13 станций метро. Главная задача – создание максимально комфортной среды для пешеходов и пассажиров общественного транспорта. Благодаря благоустройству у станции метро «Бутырская» у горожан появится новая прогулочная зона и еще одна точка притяжения», - отметил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Благоустройство пройдет в Огородном проезде и на тротуаре, который идет от станции метро «Фонвизинская» к подземному переходу на улицу Академика Королева под путями Октябрьской железной дороги.

Когда работы закончат, на указанном отрезке появится аллея для прогулок и отдыха. Также специалистам предстоит отремонтировать асфальтовое покрытие, привести в порядок тротуары, а еще спрятать провода в кабельную канализацию.

Велосипедная и прогулочная дорожки появятся для комфорта москвичей на нечетной стороне Огородного проезда. Там же обустроят зоны отдыха со скамейками, урнами и клумбами.

Кроме того, специалисты по благоустройству установят у станции скульптурную композицию «Гора, трава и камни», символизирующую бесконечное движение жизни.

Также появятся новые парковки, фонари, пешеходные переходы. Работы завершат в текущем году.