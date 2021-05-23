РИАМО - 23 мая. Благоустройство началось у станции столичной подземки «Бутырская», там планируют создать новую прогулочную зону, парковку, высадить клумбы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
Благоустройство пройдет в Огородном проезде и на тротуаре, который идет от станции метро «Фонвизинская» к подземному переходу на улицу Академика Королева под путями Октябрьской железной дороги.
Когда работы закончат, на указанном отрезке появится аллея для прогулок и отдыха. Также специалистам предстоит отремонтировать асфальтовое покрытие, привести в порядок тротуары, а еще спрятать провода в кабельную канализацию.
Велосипедная и прогулочная дорожки появятся для комфорта москвичей на нечетной стороне Огородного проезда. Там же обустроят зоны отдыха со скамейками, урнами и клумбами.
Кроме того, специалисты по благоустройству установят у станции скульптурную композицию «Гора, трава и камни», символизирующую бесконечное движение жизни.
Также появятся новые парковки, фонари, пешеходные переходы. Работы завершат в текущем году.
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