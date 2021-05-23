РИАМО - 23 мая. Важным моментом успешного развития сельского хозяйства в Одинцовском округе остается вовлечение в оборот ранее неиспользуемых земель сельхозназначения, за пять лет ввели в оборот свыше 2,7 га земли. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По итогам прошлого года сельское хозяйство в округе продемонстрировало рост. Увеличилось производство мяса, овощей и зерновых культур. По молоку удалось сохранить объемы предыдущего года. В отрасли появились новые предприятия.

«За 2020 год в муниципалитете введено в оборот 166 га ранее неиспользуемых сельскохозяйственных земель. А всего за последние пять лет – 2737 га. Каждый гектар сельхозземли должен работать — это твердая позиция губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, который ставит перед нами задачи по введению земель в оборот», - подчеркнул глава округа Андрей Иванов.

Глава Одинцовского округа отметил, что в этом году планируется вовлечь в сельскохозяйственный оборот 700 га угодий.