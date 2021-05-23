РИАМО - 23 мая. Мусор загорелся в здании на Большой Никитской улице в столице в воскресенье. Объект находится на реконструкции, пожар уже удалось потушить, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании по адресу: Большая Никитская улица, д. 9/15, стр. 1, поступило в 11:24.

На момент прибытия пожарных людей внутри здания не было.

В 11:47 возгорание было ликвидировано. Площадь пожара составила 20 кв. м. Пострадавших нет.

За минувшие сутки в Москве произошло 25 пожаров.