РИАМО - 23 мая. Возгорание произошло в здании на Большой Никитской улице в столице днем в воскресенье, движение транспорта в районе пожара перекрыто, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Пожар случился по адресу: улица Большая Никитская, дом 7, строение 1. На месте работают оперативные службы.

Водителей попросили планировать маршруты в объезд Большой Никитской и прилегающих к ней улиц.

По данным открытых источников, по указанному адресу располагается административное здание.