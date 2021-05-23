РИАМО - 23 мая. На природных территориях столицы зацвели дикорастущие деревья, их цветение началось на неделю раньше, чем в прошлом году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В городе уже отцвели верба и вишня мелкопильчатая. Продолжают распускаться черемуха обыкновенная и черемуха Маака, береза, тополь, ольха, клен, сирень, конские каштаны, спирея серая (аргута), миндаль трехлопастный.

Кроме того, в мегаполисе распустились цветы на плодовых деревьях. Начинается цветение дуба и ясеня, также вскоре к ним присоединится черемуха виргинская.

Специалисты «Мосприроды» напомнили, что цветение деревьев может стать причиной аллергических реакций у некоторых горожан.​

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