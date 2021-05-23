РИАМО - 23 мая. Машина наехала на бетонное ограждение в районе дома №78 по Ленинградскому проспекту в столице, в результате аварии погиб один человек, еще один пострадал, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

ДТП произошло рано утром 22 мая. Водитель за рулем каршеринговой машины Volkswagen Polo не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение.

У водителя авто закрытая черепно-мозговая травма, тяжелая сочетанная травма, перелом плеча, ушиб легких и другие травмы. Его доставили в больницу.

Пассажир машины скончался на месте от полученных травм.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».