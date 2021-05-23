РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 мая. В подмосковном Подольске 21 и 22 мая последний звонок прозвучал для более чем 1,7 тыс. выпускников 11 классов, глава Подольска Николай Пестов пожелал им быть неравнодушными и успешными.

С окончанием школы и вступлением в самостоятельную взрослую жизнь Пестов поздравил выпускников лицея №5. В текущем году завершают обучение более 1,7 тыс. выпускников 11-х классов и почти 4 тыс. девятиклассников. Впереди у ребят выпускные экзамены, затем – продолжение учебы, работа.

«Желаю выпускникам на предстоящем пути быть людьми неравнодушными и успешными. А это невозможно без желания и умения творить добро. Светлой дороги, благополучия, удачи и успехов! Вспоминайте чаще этот день, свою школу, вложивших в вас всю душу педагогов! Будьте счастливы, дорогие наши выпускники!» - написал Пестов на своей странице в Instagram.

Он отметил, что молодежь должна в итоге взять ответственность не только за себя, но и за своих родных и близких, за город, в котором они живут, за то предприятие или учреждение, где им предстоит работать.

180 выпускников 11-х классов претендуют на получение медали «За особые успехи в учении». Чтобы стать ее обладателем, в текущем году необходимо набрать не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и перейти минимальный порог по выбранным предметам.

Государственная итоговая аттестация для выпускников 9-х классов начнется 24 мая – им предстоит сдавать русский язык. Первый ЕГЭ пройдет 31 мая – по географии, литературе и химии.