РИАМО - 23 мая. В 53 школах Одинцовского городского округа 21 и 22 мая прозвенели последние звонки, в этом году мероприятия проходили в очном режиме, но с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выпускников округа поздравил глава муниципалитета Андрей Иванов.

«Коронавирусные ограничения не позволяют нам организовать большой совместный праздник, как это было, например, в 2019 году. Но радует то, что мы вновь вернулись в офлайн-режим. В эти дни последний звонок в нашем округе звенит для 2224 выпускников 11 классов. Я благодарю педагогов за мудрость и терпение, а ребятам желаю удачи на экзаменах», - сказал Иванов.

Также последние звонки в школах Одинцовского округа прозвенели для 4289 учащихся девятых классов. Теперь старшеклассникам предстоит сдача экзаменов.

В Московской области ЕГЭ пройдет с 31 мая по 17 июля. Так, 31 мая состоятся экзамены по географии, литературе и химии, 3 и 4 июня — по русскому языку. Это самый массовый экзамен, поэтому он разделен на два дня.