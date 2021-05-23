РИАМО - 23 мая. Зампред правительства Московской области Евгений Хромушин вместе с экологами и инспекторами провел воздушный рейд по выявлению навалов строительных и коммунальных отходов, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Несанкционированные свалки обнаружены в шести городских округах Подмосковья: Балашихе, Павловском Посаде, Реутове, Мытищах, Пушкинском и Ленинском.

«По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева мы усилили работу по выявлению незаконных свалок. Вся информация о новых очагах скопления мусора будет передана в работу инспекторам территориальных отделов Госадмтехнадзора», - сказал Хромушин.

Он подчеркнул, что инспекторы в первую очередь определят владельцев участков, на которых заметили навалы отходов, обозначат им сроки ликвидации свалок, а в случае неисполнения предписания привлекут к административной ответственности.

Теперь подобные рейды будут регулярными. В 2021 году в Подмосковье зафиксировано 119 навалов мусора в 32 муниципалитетах. А всего, с учетом ранее выявленных очагов, ликвидировано 269 свалок. Сумма выписанных штрафов составила свыше 9,5 млн рублей.