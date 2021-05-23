РИАМО - 23 мая. За последние сутки в Москве от коронавируса вылечились еще 2028 пациентов, за все время пандемии число выздоровевших от Covid-19 составило 1 042 788, сообщает столичный оперштаб.

Также за минувшие сутки в мегаполисе выявили 2924 новых случая, госпитализировали 860 человек.

Еще за сутки скончались 56 пациентов, у всех была подтверждена пневмония и получен положительный результат тестов на Covid-19. Всего в городе умерли 19 648 человек.

С начала пандемии выявили 1 157 039 случаев коронавирусной инфекции.

В Москве действует масштабная прививочная кампания от инфекции. Сделать прививки можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>