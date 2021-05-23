РИАМО - 23 мая. В столице завершилась реконструкция кинотеатра «Саяны», объекту было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Специалисты провели перепланировку помещений, заменили несущие конструкции и обновили инженерные коммуникации.

«К проверкам общественного центра «Саяны» привлекали специалистов Центра экспертиз, которые выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ. Был установлен контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований», - сказал глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

В кинотеатре четыре зала – два на 105 мест, на 195 и 48. Кроме того, здесь будут расположены объекты общественного питания и непродовольственные магазины.​

Кинотеатр «Саяны» был построен на востоке Москвы в 1978 году. Его закрыли в 2005 году. А с 2014 года кинотеатр входит в программу реконструкции советских кинотеатров, построенных в период с 1938 по 1988 годы. Строительные работы начались в 2019 году.