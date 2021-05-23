РИАМО - 23 мая. Первый зампредседателя Московской областной думы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина заявила, что отчет главы Одинцовского округа Андрея Иванова оставил яркое положительное впечатление, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава округа Андрей Иванов 21 мая выступил с ежегодным обращением к жителям. Отчет затронул все сферы деятельности муниципалитета. Иванов проанализировал основные хозяйственно-экономические, финансовые и социальные показатели округа за прошлый год. Также были определены ключевые векторы развития на ближайшее время.

На отчете присутствовали члены областного правительства, депутаты, общественники, предприниматели, представители средств массовой информации.

«Очень масштабный, развернутый доклад, затрагивающий абсолютно все сферы нашей деятельности. У нас особый округ. К нему всегда особое внимание и повышенные требования. Поэтому власть чувствует и большую ответственность перед людьми, которые здесь живут. Глава не сглаживал острые углы. Все темы, затронутые в отчете, очень близки населению. Работа в сложнейшем 2020 году была проделана огромная», - отметила Лазутина.

Также она уточнила, что муниципалитет достойно справился с вызовами прошедшего года, и теперь необходимо сосредоточиться на новых задачах, которые еще предстоит решать.