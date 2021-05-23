РИАМО - 23 мая. В Москве за минувшие сутки подтвердили 2924 новых случая коронавируса, всего в городе с начала пандемии выявили 1 157 039 случаев заболевания, сообщает оперштаб столицы.

В общественных местах и транспорте мегаполиса следует обязательно соблюдать масочно-перчаточный режим.

В городе проходит кампания по вакцинации от Covid-19. Все желающие могут сделать бесплатную прививку в поликлиниках и выездных пунктах.

За сутки в России зафиксирован 8951 новый случай Covid-19, из них 14,5% пациентов не имели проявлений инфекции. Также за сутки умерли 357 человек, полностью выздоровели 7297 пациентов.

Всего в стране с начала пандемии было выявлено 5 001 505 случаев коронавирусной инфекции, скончались 118 482 пациента, врачи вылечили 4 617 762 человека.

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