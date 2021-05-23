РИАМО - 23 мая. В Одинцове планируют открыть четыре детских мини-сада к 1 июля этого года, там появятся 615 мест для малышей, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Глава муниципалитета Андрей Иванов 21 мая выступил с ежегодным обращением к жителям. В нем он подвел итоги работы в 2020 году и обозначил ключевые задачи на ближайший период. Особое внимание в докладе было уделено развитию системы дошкольного образования. Помимо строительства новых учреждений округ продолжит создавать детские мини-садики. Иванов подчеркнул, что это позволит дополнительно сократить дефицит дошкольных мест.

«Одно из решений — создание так называемых мини-садов. Старт этой программе дал губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Чаще всего такие садики располагаются на первых этажах жилых домов и по комфорту не уступают обычным. Мы уже открыли два мини-сада в этом году — в Звенигороде и Одинцове. Они рассчитаны на 341 место. Еще четыре в городе Одинцово откроем до 1 июля: три на улице Союзная и один на улице Чистяковой в Трехгорке. Все садики вместе дадут в этом году 615 мест», — сказал Иванов.

Первые два мини-садика открылись в апреле этого года – на 60 мест в Звенигороде и на 281 место в Одинцово. Формат ухода и присмотра за детьми в них аналогичен условиям «классических» детских садов за исключением дошкольных образовательных программ.

В мини-садиках оборудованы все нужные для полноценной работы помещения — пищеблок, медицинский кабинет, прачечная и игровые комнаты.

К 2024 году за счет строительства новых дошкольных учреждений в Одинцовском округе будет создано еще 1660 мест для малышей. Так, появятся садики на 400 мест в ЖК «Гусарская баллада», на 330 мест – в Кубинке, на 400 мест – в Трехгорке, на 300 – в Новоивановском, на 110 мест – в Марфине, на 120 мест – на Можайском шоссе в Одинцове.