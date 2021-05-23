РИАМО - 23 мая. Черепахи с наступлением теплого сезона переехали в уличный вольер Московского зоопарка, из-за большого веса их перевезли на тележках, сообщается в Instagram-аккаунте столичного зоосада.

Черепахи весят больше 200 кг, в летний вольер их переносили сразу пять человек на специальных носилках.

«Некоторые наши сухопутные черепахи зиму проводят в террариуме, а весной переезжают в уличные вольеры, которые примыкают непосредственно к павильону. Это не очень долгий путь. А вот самые большие черепахи зимуют в павильоне «Птицы и бабочки тропиков», - говорится в сообщении.

Сухопутных черепах переносят вверх тормашками. Это делают для того, чтобы они не пытались сойти с транспортного средства.

Черепахи почти сразу облюбовали свое новое место жительство. Сейчас на Новой территории зоопарка у павильона «Террариум» можно увидеть галапагосских (слоновых) черепах – это исчезающий вид, эндемик Галапагосских островов.