РИАМО - 23 мая. Черепахи с наступлением теплого сезона переехали в уличный вольер Московского зоопарка, из-за большого веса их перевезли на тележках, сообщается в Instagram-аккаунте столичного зоосада.
Черепахи весят больше 200 кг, в летний вольер их переносили сразу пять человек на специальных носилках.
Сухопутных черепах переносят вверх тормашками. Это делают для того, чтобы они не пытались сойти с транспортного средства.
Черепахи почти сразу облюбовали свое новое место жительство. Сейчас на Новой территории зоопарка у павильона «Террариум» можно увидеть галапагосских (слоновых) черепах – это исчезающий вид, эндемик Галапагосских островов.
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