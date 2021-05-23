РИАМО - 23 мая. На месте поймы реки Яузы в столице после благоустройства появится идеологически связанное пространство, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что пойма реки Яуза и ее притока Чермянки является любимым местом отдыха горожан. Несколько лет там ведутся работы по комплексному благоустройству данной уникальной природной территории мегаполиса.

«Мы все это (благоустройство Яузы – ред.) делаем, как идеологически связанное пространство, вплоть до Ботанического сада, до ВДНХ», - сказал мэр в видео, опубликованном в его блоге.

Он уточнил, что на встрече, которую провели с горожанами, жители столицы предложили свои идеи, как сделать реку Яузу еще лучше и привлекательнее. Многие из высказанных предложений будут реализованы.

В рамках благоустройства поймы Яузы появятся экотропа, спортивный кластер, дорожно-тропиночная сеть, детские и спортивные сооружения, павильоны и другие объекты.