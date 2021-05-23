РИАМО - 23 мая. Все системы города Москвы готовы к проведению единого государственного экзамена и основного государственного экзамена, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Все наши классы готовы и для ЕГЭ, и для ОГЭ. Вся информационная система готова, техническая возможность. Самое главное, чтобы наши учащиеся были готовы сдавать единый госэкзамен», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он выразил надежду на то, что в этом году результаты выпускников будут не хуже, чем в 2019 и 2020 годах.

В этом году для сдачи экзаменов (ГИА-11 или ЕГЭ) зарегистрировались 87 022 человека. Из этого количества 67 926 человек – выпускники 2021 года, 16 765 человек – выпускники прошлых годов. ГИА-9 в Москве будут писать 94 503 человека.

Впервые в этом году ЕГЭ по информатике и ИКТ проведут только в компьютерной форме. Продолжительность единого госэкзамена по биологии увеличили на 25 минут.

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