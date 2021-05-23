РИАМО - 23 мая. В квартире на улице 1-й Тверской-Ямской в столице произошел пожар, возгорание ликвидировали, из горящего здания спасли одного человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание произошло вечером 22 мая по адресу: ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 28. Там загорелась квартира на десятом этаже жилого дома.

При проведении разведки и тушении пожара с десятого этажа спасли одного человека. Еще одному человеку потребовалась медпомощь.

Площадь возгорания составила 10 кв. м. В 21:13 пожар локализовали, в 21:17 возгорание потушили.

За прошедшие сутки в мегаполисе произошло 25 пожаров.