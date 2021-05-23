РИАМО - 23 мая. Все системы и отрасли столицы достойно справились с пандемией коронавирусной инфекции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Я считаю, что Москва, москвичи, все наше городское сообщество и профессиональное сообщество медиков, социальных служб, транспортных служб - все отрасли справились достойно», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что в целом столица справилась с пандемией лучше, чем другие города мира.

Ранее Собянин напомнил, что ситуация с Covid-19 в начале пандемии нуждалась в жестких мерах, которые были предприняты в большом числе стран мира.

По его словам, спасти тысячи жизней в городе позволили новые медучреждения, которые были оперативно открыты, а также перепрофилированные госпитали.

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