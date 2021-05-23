РИАМО - 23 мая. Пожарные потушили возгорание площадью 800 кв. метров в выселенном здании на юге Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Возгорание случилось по адресу: ул. Загорьевская, д. 4, стр. 7. Там загорелось двухэтажное выселенное здание. Информация об этом поступила в 01:49 воскресенья.

В 02:56 пожар был локализован, в 03:16 ликвидирован. Сведений о пострадавших при возгорании не поступало.

За минувшие сутки в столице произошло 25 пожаров.