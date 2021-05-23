РИАМО - 23 мая. Российская исполнительница Манижа заняла девятое место на международном конкурсе «Евровидение», она набрала 204 балла, сообщает Газета.ru.

Манижа выступила на конкурсе с песней Russian Woman. Максимальное количество баллов композиция получила от Азербайджана.

Победителем «Евровидения» стала итальянская рок-группа Maneskin (524 балла). На втором месте - Джон Мухарремай из Швейцарии (432 балла), на третьем – французская исполнительница Барбара Прави (429 баллов).

«Евровидение» прошло минувшей ночью, конкурс провели в городе Роттердам (Нидерланды).