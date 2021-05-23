РИАМО - 23 мая. В воскресенье в столице и Московской области температура воздуха может подняться до плюс 21 градуса, прогнозируется дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».
При облачной с прояснениями погоде вечером в воскресенье местами ожидается кратковременный дождь. Максимальная температура в Москве будет плюс 19-21 градус, по Подмосковью - плюс 16-21.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.
Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха будет около 30%.
Из-за падения атмосферного давления в регионе недомогание могут почувствовать метеозависимые люди, у которых диагностированы заболевания сердца и сосудов.
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