РИАМО - 22 мая. Этим летом в столице планируют приступить к тестированию электробуса-гармошки от КамАз, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сейчас такую модель электробуса в первый раз представили на международном фестивале в Петербурге.

Этот электробус сможет вмещать на 50 пассажиров больше, чем обычный. Транспортное средство абсолютно экологично. В нем не установлено дизельных печек.

Компания КамАЗ открыла в столице центр по производству электробусов, на нем планируют выпускать до 700 электробусов каждый год.

Замена всего лишь одного дизельного автобуса на электробус снижает выбросы СО2 на 60,5 т в год.

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