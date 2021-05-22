РИАМО - 22 мая. Сотрудники Центра обеспечения мобильности граждан с 24 мая выйдут еще на 6 маршрутов наземного транспорта для помощи пассажирам, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Речь идет о маршрутах автобусов № т53, Б, 1232, 893, 471, 551. Эти маршруты были выбраны совместно со Всероссийским обществом инвалидов.

«Уже около 1 тыс. человек воспользовались услугами ЦОМП в наземном транспорте. С понедельника инспекторы центра будут работать уже на 26 маршрутах. Мы рады развивать безбарьерную среду в Москве», — сказал заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он отметил, что до конца этого года в столице увеличат до 76 наземных маршрутов, где работают сотрудники ЦОМП.