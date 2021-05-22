РИАМО - 22 мая. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха на следующей неделе в Москве окажется в рамках нормальных значений, сообщает «360».

Так, в понедельник, 24 мая, ожидается облачная погода. Температура воздуха составит плюс 17…плюс 19 градусов. Эти показатели являются в пределах нормы.

Днем во вторник, 25 мая, столбики термометра прогреются до плюс 20…плюс 24 градусов. В этот день будет ветрено.

На неделе будет солнечная погода, пройдут кратковременные дожди.

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