РИАМО - 22 мая. На этой неделе ГУП «Мосводосток» исполнилось 30 лет, эта одна из самых развитых водосточных хозяйств в мире, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Между тем, вода от дождя не всегда стекала в систему водостоков, где проходила очищение. Хотя современному человеку это весьма сложно представить. Так, первые прототипы современных труб появились еще в 1367 году. В Древней Руси вокруг Кремля была проложена водосточная труба длиной около 200 м.
Еще одно упоминание о трубе, по которой стекала дождевая вода, датируется 1657 годом. Но тогда уже система водостоков прошла усовершенствование. В XVII веке берега московских речек и ручьев начали укреплять деревом и камнем. Еще появились решетки для снегосброса.
Особое развитие водосточные системы получили во время строительства Мытищинского водопровода. А первая канализация появилась в Москве в 1898 году.
И уже с 1938 по 1941 год почти все небольшие реки и ручьи в центральной части города заключили в подземные трубы.
Сейчас специалисты «Мосводостока» отвечают за 250 прудов, в том числе Царицынские, Чистые, Патриаршие и Новодевичьи, почти 195 км открытых русел малых рек и ручьев, 67 км акватории Москвы-реки.
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