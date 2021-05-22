РИАМО - 22 мая. На этой неделе ГУП «Мосводосток» исполнилось 30 лет, эта одна из самых развитых водосточных хозяйств в мире, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Система водоотведения поверхностных стоков Москвы — одна из крупнейших и наиболее сложных в мире. Это более 8 тыс. км подземных коллекторов и труб различного диаметра, гидротехнические и очистные сооружения, многочисленные реки и водоемы, включая Москву-реку и Яузу — главные водные артерии российской столицы», - отметил заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

Между тем, вода от дождя не всегда стекала в систему водостоков, где проходила очищение. Хотя современному человеку это весьма сложно представить. Так, первые прототипы современных труб появились еще в 1367 году. В Древней Руси вокруг Кремля была проложена водосточная труба длиной около 200 м.

Еще одно упоминание о трубе, по которой стекала дождевая вода, датируется 1657 годом. Но тогда уже система водостоков прошла усовершенствование. В XVII веке берега московских речек и ручьев начали укреплять деревом и камнем. Еще появились решетки для снегосброса.

Особое развитие водосточные системы получили во время строительства Мытищинского водопровода. А первая канализация появилась в Москве в 1898 году.

И уже с 1938 по 1941 год почти все небольшие реки и ручьи в центральной части города заключили в подземные трубы.

Сейчас специалисты «Мосводостока» отвечают за 250 прудов, в том числе Царицынские, Чистые, Патриаршие и Новодевичьи, почти 195 км открытых русел малых рек и ручьев, 67 км акватории Москвы-реки.