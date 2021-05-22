РИАМО - 22 мая. В текущем месяце на портале поставщиков зарегистрировали рекордное число заявок на размещение товаров, работ и услуг, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Самыми распространенными предложениями поставщиков являются образовательные, охранные, транспортные услуги. Также спросом пользуются ремонт оборудования и обслуживание программных продуктов.

Чаще всего заявки оставляли с 4 по 7 мая. Эти дни в России в текущем году были признаны нерабочими. За это время поступило свыше 12 тыс. заявок на добавление в каталог.

Рекорд по числу заявок был побит 7 мая. В этот день подали свыше 4,9 тыс. заявок. Прошлый пик был летом 2020 года: тогда поступило 3,7 тыс. заявок.

Портал поставщиков действует уже 8 лет. Он нужен для автоматизации закупок малого объема. Ежедневно на портале заключается более тысячи контрактов. В среднем за котировочную сессию цена падает на 13,3%. На портале работают более 220 тыс. поставщиков со всей России. В большинстве это представители малого и среднего бизнеса.

На портале поставщиков Москвы теперь можно подписаться на закупки по конкретному региону>>