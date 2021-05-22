РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мая. В подмосковном Подольске установили рекорд дневного посещения хорового фестиваля «Поющее Подмосковье», в нем принимают участие 30 коллективов региона, сообщил председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

На Певческом поле в поселке Дубровицы в четвертый раз проходит ежегодный фестиваль хорового искусства «Поющее Подмосковье», посвященный Дню славянской письменности и культуры. В прошлом году его отменили из-за пандемии.

«На фестивале выступило 30 коллективов, из них 15 - подольские. У нас только 800 участников. Около 10 тыс. человек пришли на Певческое поле до салюта, никогда раньше такой посещаемости не было. Благодаря погоде, хорошему настроению обновили рекорд посещаемости. Наши учреждения культуры и дополнительного образования подготовили мастер-классы, интерактивные программы, экскурсии. Команда, которая работала по организации, рада, что все получилось», - сказал Денисов.

Интерактивную программу готовили восемь школ искусств округа, библиотеки и музеи, СДК «Романцево».

Целью фестиваля является сохранение и развитие традиций хорового искусства, повышение исполнительского мастерства, расширение репертуара, активизация творческой деятельности хоровых коллективов, решение задач духовного и нравственного воспитания молодежи на лучших образцах хорового искусства, произведениях русской классики.

В программе фестиваля выступления лучших хоровых коллективов Московской области и Москвы, различные мастер-классы и детские игровые площадки, работают точки питания.

Идея проводить фестивали принадлежит администирации округа, Московское областное министерство культуры идею поддержало и присвоило фестивалю статус областного.