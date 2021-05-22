РИАМО - 22 мая. При посещении особых охраняемых территорий столицы нужно вести себя осторожно и проявлять уважение к природе, весной у многих животных наступает брачный период, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Нужно помнить, что при посещении таких мест нельзя шуметь, это может растревожить птиц. Сейчас птицы высиживают птенцов. От шумов они могут испугаться и вылететь из гнезда и больше туда не вернуться.

Также нельзя кормить обитателей природных территорий. Иначе звери перестанут сами добывать себе пропитание.

Кроме того, не стоит и забирать с собой птиц и зверей из леса. Это дикие животные, которые не смогут адаптироваться после жизни в домашних условиях к жизни на воле.

Еще нужно беречь деревья и другую растительность. Нельзя портить кору деревьев, срывать цветы. Следует помнить, что в траве сидят клещи и лучше всего для маршрута выбирать тропинки.