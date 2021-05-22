РИАМО (КОРОЛЕВ) - 22 мая. Пострадавший в перестрелке житель Королева Станислав рассказал «РИАМО в Королеве» о причинах дорожного конфликта, который произошел в 21 мая.

По словам мужчины, пешеходы переходили дорогу в положенном месте, но водитель Range Rover не притормозил. Кто-то из пешеходов ударил автомобиль самокатом, а водитель в ходе конфликта начал стрелять.

«Мы переходили дорогу по пешеходному переходу. Мой друг и мой 4-летний сын ехали чуть впереди на самокатах. Автомобиль Range Rover ехал на большой скорости и мой друг успел выставить вперед самокат и, таким образом, спас себя и моего сына», - рассказал Станислав.

Мужчина также рассказал, что он подбежал и попытался остановить все еще двигающийся автомобиль. Станислав ударил рукой по капоту, после чего водитель вышел из машины уже с травматическим пистолетом в руке.

«Он начал кричать и выражаться. Выстрелил в нас пять раз и еще несколько раз в воздух. Всего было около 8 выстрелов», - добавил пострадавший.

Друг Станислава получил 4 ранения и в какой-то момент потерял сознание. Сам Станислав, видя что водитель продолжает конфликт, попытался его остановить и нанес ему удары, чтобы выбить пистолет из рук.

«К счастью, моего сына сразу забрала какая-то женщина, спасибо ей. Он не пострадал и другие прохожие тоже. Сейчас мы с другом проходим лечение, но водитель иномарки понесет наказание, мы этого добьемся», - завершил Станислав.

Видео с места стрельбы в подмосковном Королеве>>