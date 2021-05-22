РИАМО - 22 мая. Около 18 тыс. человек приняли участие за два дня проведения Московского международного онкологического форумума, мероприятия прошли в онлайн- и офлайн-форматах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Также в рамках форума прошло свыше 100 мероприятий деловой программы. На форуме выступили 349 спикеров, в том числе 52 зарубежных.

«Форум обеспечил возможность обменяться практическими знаниями для врачей — онкологов, химиотерапевтов, гематологов, хирургов, организаторов здравоохранения. В течение этих двух дней участникам были представлены самые передовые московские технологии в области диагностики, лечения, лекарственной терапии. Приятно отметить, что московским специалистам, нашим крупнейшим якорным онкологическим клиникам, было и что показать, и что рассказать иностранным коллегам», - сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

Одним из итогов форума стала регистрация и создание Московского онкологического общества. Кроме того, в последний день работы форума шесть онкологов из столицы получили статус «московский врач».

Форум открылся 20 мая. Два дня эксперты, практикующие врачи, представители власти и медорганизаций обсуждали и работали над решением проблем в области онкологии.

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