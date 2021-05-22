РИАМО - 22 мая. Сборная России одержала вторую победу на групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2021 в Латвии, победив команду из Великобритании, сообщает Газета.ru.

Россияне выступали под нейтральным флагом из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) и санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Встреча закончилась со счетом 7:1.

Российские хоккеисты забросили четыре шайбы в первом тайме. Во втором тайме сборная Россий забросила одну шайбу. И еще две шайбы были заброшены в третьем периоде.

Эта победа стала второй для России на групповом этапе. В стартовом поединке группового этапа подопечные Валерия Брагина одержали волевую победу над Чехией (4:3).