Кадры с камеры наблюдения, которая зафиксировала, как тренер по фигурному катанию выстрелил из пистолета в голову женщине.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
|Температура
|+16˚C … +18˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|748 мм рт. ст.
|Ветер
|Ю 6 м/с
|Температура
|+20˚C … +22˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|746 мм рт. ст.
|Ветер
|Ю 9 м/с
|Температура
|+20˚C … +22˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|750 мм рт. ст.
|Ветер
|З 6 м/с
Вы успешно вошли в свой аккаунт.
Письмо с подтверждением регистрации отправлено на указанный вами адрес. Необходимо подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке, указанной в письме.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии