РИАМО - 22 мая. Кадры с камеры наблюдения, которая зафиксировала, как тренер по фигурному катанию выстрелил из пистолета в голову женщине, опубликовал РЕН-ТВ.

ЧП произошло в субботу на Ивановской улице.

На кадрах видно, как мужчина и две женщины разговаривают на крыльце дома. Сначала мужчина приставляет пистолет ко лбу одной женщины, потом другой и стреляет.

По данным СМИ, стрелявшим является тренер по фигурному катанию. Потерпевшая находится в больнице.

Стрелявший уже написал явку с повинной.

Бывший сотрудник ТЦ на севере Москвы открыл стрельбу по росгвардейцу>>