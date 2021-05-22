РИАМО - 22 мая. Дискуссионный клуб «Mos.эксперт» в скором времени заработает в столице, первая встреча пройдет 26 мая на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

С помощью проекта можно будет установить диалог между контрольными органами, городскими организациями, регуляторами и представителями бизнеса, а также сформировать профессиональное сообщество, готовое к выработке предложений, направленных на развитие городских сервисов.

«В этом году мы решили попробовать новый формат взаимодействия — открытый дискуссионный клуб. Безусловно, для нас это дополнительный инструмент коммуникации, причем неформальный. Нам важно оперативно получать обратную связь от наших партнеров — заказчиков, поставщиков и предпринимательского сообщества по тем направлениям, где мы плотно вместе работаем», — сказал министр правительства Москвы, начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

Посетить мероприятия в рамках клуба смогут все желающие. На встречах будут не только разбирать реальные ситуации, но и обмениваться мнениями.

Так, на первой встрече клуба участники обсудят федеральные новеллы в сфере государственных закупок, в том числе оптимизационный пакет поправок в закон о контрактной системе.

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