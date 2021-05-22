РИАМО - 22 мая. Временно изменится схема движения на востоке и в центре столицы. Так, из-за строительных работ будут перекрыты участки Лосиноостровской улицы и съезд с Северо-Восточной хорды, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

С 24 мая по 15 августа будет закрыт проезд от дома 27, с. 1, по Лосиноостровской улице до Проектируемого проезда №6327. Другие участки улицы частично перекроют 24 мая – 30 августа из-за возведения Северо-Восточной хорды.

25 мая – 31 августа будет перекрыт участок Гольяновского проезда из-за возведения транспортно-пересадочного узла.

С 23:00 4 июня до 06:00 5 июня перекроют Чистый, Большой Левшинский, Пречистенский, Большой Могильцевский, Большой Власьевский переулки. Участки переулков перекроют из-за киносъемок.

Водителей призвали заранее планировать свой маршрут.

Движение ограничат на улицах на юге и западе Москвы>>