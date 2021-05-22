РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мая. Глава Подольска Николай Пестов в своем ежегодном отчете назвал топ-10 предприятий округа с самой высокой заработной платой.

Среднемесячная зарплата на крупных и средних предприятиях округа составляет 65 189 рублей. Самая высокая – на предприятиях ООО «Полипластик Центр», АО «Доминанта-Сервис», ООО «МБС Строительные системы», ООО «УПТК СК МОСТ», ООО «НПО «Петровакс Фарм», АО ОКБ «Гидропресс», АО НПО «Унихимтек», АО «Пуратос», ООО «НИЛЕД», ООО «Солар Кремниевые технологии», АО «ЗиО-Подольск».

Налог на доходы физических лиц является главным в структуре поступлений в муниципальный бюджет. В 2020 году он составил более 16 млрд рублей.

Подольск продолжает оставаться городом-донором для бюджетной системы РФ. В 2020 году поступления во все уровни бюджетов превысили 51 млрд рублей. По сравнению с предыдущим налоговым периодом рост составил 8,8%, а это плюс 1,5 млрд рублей в федеральный, 1,9 млрд рублей в областной и 776 млн рублей в муниципальный бюджеты. 10 млрд рублей вернулись в прошлом году в город в виде безвозмездных поступлений из бюджета Московской области.

За пять лет рост налоговых и неналоговых доходов бюджета округа составил почти 45%. В 2020 году в Подольске зарегистрировались еще 1 015 организаций и обособленных подразделений. Дополнительно в областной бюджет ими перечислено более 960 млн рублей, в городской бюджет поступило 266 млн рублей.