РИАМО - 22 мая. Салют прогремит на Поклонной горе и ВДНХ 28 мая в честь праздника День пограничника, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

В небо Москвы выстрелят фейерверочные изделия более 20 видов, среди них – «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысят в диаметре 300 м.

Фейерверки выстрелят из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля «КамАЗ».

День пограничника – профессиональный праздник личного состава Пограничных войск КГБ СССР и пограничной службы ФСБ России. Отмечается ежегодно 28 мая.