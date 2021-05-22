РИАМО - 22 мая. Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян считает, что через 5 лет любой москвич и гость столицы сможет воспользоваться беспилотным автомобилем, передает ТАСС.

Выступая на просветительском форуме «Новое знание», он заявил, что такие технологии уже существуют, однако их необходимо улучшить для того, чтобы ими можно было пользоваться в Москве - городе со сложным дорожным движением.

«Однако такое сложное движение есть не во всех городах, есть города, где движение существенно проще, и в этих городах во всем мире внедрение будет существенно быстрее происходить», - добавил Худавердян.

Он подчеркнул, что уже 170 беспилотников «Яндекса» ездят в разных точках мира.

Тестирование беспилотных автомобилей специально проводят в разных городах, а не в одном месте. Благодаря этому машина сможет ездить в различных условиях.

Беспилотники в первую очередь планируют внедрять в такси и общественном транспорте, как грузовики и роботы-доставщики.

Беспилотные автомобили разрабатываются инженерами «Яндекса» с 2017 года. Оснащенные системой автономного управления, они могут самостоятельно передвигаться, соблюдая ПДД и объезжая препятствия, а также строить маршрут, ориентируясь на действия других участников движения.

Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в следующих российских городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Владивосток, Новосибирск и Калининград.