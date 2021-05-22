РИАМО - 22 мая. Самолет военно-транспортной авиации ВКС России в субботу вылетел из Якутска в столицу с белой медведицей на борту, животное пройдет реабилитацию в Московском зоопарке, сообщается на сайте Русского географического общества.

Медведица вышла к людям 11 мая в районе поселка Джебарики-Хая Томпонского района Якутии. Этот поселок находится в глубине континента. Животное вышло к жилым домам и выглядело истощенным.

«Так далеко от зоны естественного обитания белый медведь зашел впервые. Бывали случаи, когда они добирались до Магадана. Но сейчас медведица продвинулась в глубь материка почти на тысячу километров», - сказал старший научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Егор Кириллин.

12 мая зверя удалось отловить с помощью приманки – ведра с рыбой. Затем животное поместили в клетку. Когда медведицу поймали, то выяснилось, что это самка. Ее возраст – около двух лет.

Специалисты констатировали, что состояние медведя вызывает опасение: имеются проблемы с пищеварением, наблюдается дефицит массы тела по отношению к возрасту, отсутствует один клык.

Московский зоопарк откликнулся на призыв и сообщил, что готов взять зверя на реабилитацию. В итоге медведицу доставят на попутном самолете военно-транспортной авиации ВКС России. Самолет следует с остановками и прибудет в Москву 23 мая.