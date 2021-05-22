РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 мая. В подмосковном Подольске летом создадут 1 164 рабочих места во временных трудовых бригадах для молодежи, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Летом в Подольске на базе общеобразовательных организаций и учреждений по работе с молодежью сформируют временные трудовые бригады для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

Создадут 1 164 рабочих места: 304 — на базе муниципальных учреждений по работе с молодежью, 860 — на базе муниципальных общеобразовательных организаций. Оплачивать труд участников трудовых бригад будут комитет по делам молодежи и комитет по образованию администрации округа за счет средств муниципального бюджета, а также Подольский центр занятости населения за счет средств бюджета Московской области.

Заработная плата участников трудовых бригад составит около 7,8 тыс. рублей с учетом материальной поддержки от Центра занятости населения в размере 2 250 рублей.

В июне начнет работать летний лагерь труда и отдыха «Юность» на базе подольской школы №17, путевки выделили 30 подросткам, в том числе детям из неблагополучных семей.