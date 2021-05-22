РИАМО - 22 мая. Президент России Владимир Путин в ходе видеообращения к участникам просветительского марафона «Новое знание» подчеркнул, что знания должны стать одной из главных ценностей российского общества, сообщает Федеральное агентство новостей.

Путин отметил, что в этом заключается задача работы просветительского общества «Знание».

«Оно (общество «Знание» — ред.) призвано продвигать актуальную информацию по всем сферам жизни страны и мира. Показывать истории успеха — врачей и военных, учителей и бизнесменов, госслужащих и спортсменов, ученых и деятелей культуры», — сказал президент в ходе видеообращения.

21 апреля в послании Федеральному собранию Путин заявил о необходимости перезапуска общества «Знание» на современной цифровой платформе.

Марафон «Новое Знание» станет отправной точкой для разных форматов работы общества как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата.