РИАМО - 22 мая. Президент России Владимир Путин в ходе видеообращения к участникам просветительского марафона «Новое знание» подчеркнул, что знания должны стать одной из главных ценностей российского общества, сообщает Федеральное агентство новостей.
Путин отметил, что в этом заключается задача работы просветительского общества «Знание».
21 апреля в послании Федеральному собранию Путин заявил о необходимости перезапуска общества «Знание» на современной цифровой платформе.
Марафон «Новое Знание» станет отправной точкой для разных форматов работы общества как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата.
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