РИАМО - 22 мая. Гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что на территории России уже выявили более 13 тыс. мутаций, сообщает Газета.ru.

Такое заявление Максютов сделал во время выступления на марафоне «Новое знание».

«По состоянию на данный момент общими усилиями всех организаций в стране уже определено более 7 тыс. полных геномов нового коронавируса. Из этих российских изолятов выявлено уже более 13 тыс. мутаций», — отметил Максютов.

По словам эксперта, большая часть из них является незначимой с точки зрения эпидемического процесса.

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