РИАМО - 22 мая. В центре Гамалеи проведут клинические испытания вакцины от коронавируса «Спутник V» на людях с онкологическими заболеваниями, сообщает Nation News.

Таким образом специалисты изучат эффективность и безопасность препарата для онкобольных. Клинические испытания могут занять продолжительное время.

Эксперты подготовят протокол и обратятся с ним в министерство здравоохранения.

Пациенты с онкологией могут использовать вакцину только в состоянии ремиссии. Такие пациенты проходят разные курсы химиотерапии, у них разный уровень иммунитета. Это может повлиять на то, как организм ответит на введение «Спутника V».

Вакцина «Спутник V» стала первой в мире вакциной от Covid-19. Она была зарегистрирована в России в августе прошлого года.

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