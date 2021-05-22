РИАМО - 22 мая. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал, что полноценный переход на дистанционное образование не планируется, но в обучении онлайн есть свои плюсы и минусы, сообщает Nation News.
Мишустин рассказал о возможности перехода на дистанционное образование, отвечая на вопросы участников марафона «Новое знание».
Премьер-министр РФ отметил, что у дистанционного образования есть и плюсы, и минусы. В то же время при полноценном переходе на онлайн-обучение пострадает качество работы.
Мишустин добавил, что дистант в качестве единственной формы обучения не планируется.
Марафон «Новое знание» проходит в следующих российских городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Владивосток, Новосибирск и Калининград.
Россияне высказались об основных недостатках дистанционного обучения>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии