РИАМО - 22 мая. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин рассказал, что полноценный переход на дистанционное образование не планируется, но в обучении онлайн есть свои плюсы и минусы, сообщает Nation News.

Мишустин рассказал о возможности перехода на дистанционное образование, отвечая на вопросы участников марафона «Новое знание».

Премьер-министр РФ отметил, что у дистанционного образования есть и плюсы, и минусы. В то же время при полноценном переходе на онлайн-обучение пострадает качество работы.

Мишустин добавил, что дистант в качестве единственной формы обучения не планируется.

Марафон «Новое знание» проходит в следующих российских городах: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Владивосток, Новосибирск и Калининград.

Россияне высказались об основных недостатках дистанционного обучения>>