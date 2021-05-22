РИАМО - 22 мая. В Росрыболовстве исключили дефицит красной икры на российском рынке в 2021 году, сообщает РБК.

Ранее Росстат зафиксировал сильное подорожание красной икры. В апреле цена 1 кг икры лосося составила в среднем 4,7 тыс. руб. Это почти на треть выше, чем в апреле прошлого года.

В Росрыболовстве отметили, что предстоящая лососевая путина позволит обеспечить рынок достаточным запасом свежей икры. Путина – это сезон вылова лососей летом и в начале осени, когда нерка, чавыча, кета, горбуша, кижуч заходят на нерест в реки.

Управляющий группы «Доброфлот» Александр Ефремов отметил, что цена на красную икру как на сезонный продукт обычно повышается в апреле и мае. В то же время, по мнению управляющего партнера Agro&Food Сommunications Ильи Березнюка, повышение цены на икру в этом году обусловлено небольшим уловом лососей на Дальнем Востоке.